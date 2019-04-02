Медведева рассказала об отношениях с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что, несмотря на борьбу на чемпионате мира — 2019, у неё с соотечественницей Елизаветой Туктамышевой нет проблем в отношениях.

— Моё соперничество с Туктамышевой? Зайдите в "Инстаграм", там много ответов. У нас с Лизой всё супер! — сказала фигуристка в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, Медведева и Туктамышева обе претендовали на попадание в заявку сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который в этом году пройдёт в Японии. Спортсменки боролись на финале Кубка России в Великом Новгороде, где Туктамышева выдала отличный прокат, но не сумела приземлить свой коронный элемент — тройной аксель. В свою очередь Медведева впервые за долгое время безупречно откатала короткую программу и заняла первое место.

По итогам соревнования, Федерация фигурного катания на коньках России всё-таки сделала выбор в пользу Евгении. После этого Туктамышева эмоционально отреагировала на своё непопадание на чемпионат мира в Японии.