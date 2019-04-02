Часть Калининграда осталась без света и тепла из-за пожара на заброшенном заводе

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Часть Калининграда осталась без света и тепла из-за пожара на заброшенном заводе

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Фото: © VK/Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Часть жителей Центрального района Калининграда осталась без света и тепла из-за пожара на заброшенном заводе "Цепрусс".

Энергетики направили оперативно-выездную бригаду и резервные источники питания, чтобы запитать потребителей сторонней энергетической компании, — заявили РИА "Новости" в пресс-службе электросетевой компании "Янтарьэнерго".

Напомним, пожар на заброшенном целлюлозно-бумажном заводе в Калининграде случился 1 апреля. Площадь возгорания составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Лайф опубликовал видео с места происшествия.

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