Верховный суд Венесуэлы направил запрос о лишении Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному учредительному собранию с просьбой лишить парламентской неприкосновенности самопровозглашённого венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Об этом сообщает издание El Nacional.
Зачитывая приговор, глава суда Майкл Морено обвинил Гуайдо в том, что он покинул страну и отправился в тур по латиноамериканским странам без разрешения суда вопреки запрету, наложенному ранее.
Кроме того, за неуважение к власти на политика наложили штраф в виде 200 налоговых единиц.
Как сообщал Лайф, ранее лидеру венесуэльской оппозиции запретили занимать госдолжности в течение следующих пятнадцати лет, однако он назвал это решение незаконным.
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