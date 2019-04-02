Верховный суд Венесуэлы направил запрос о лишении Гуайдо неприкосновенности

Глава оппозиции также должен будет заплатить штраф за то, что покинул страну и отправился в тур по латиноамериканским странам вопреки запрету, наложенному 29 января.

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному учредительному собранию с просьбой лишить парламентской неприкосновенности самопровозглашённого венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Об этом сообщает издание El Nacional.

Зачитывая приговор, глава суда Майкл Морено обвинил Гуайдо в том, что он покинул страну и отправился в тур по латиноамериканским странам без разрешения суда вопреки запрету, наложенному ранее.

Кроме того, за неуважение к власти на политика наложили штраф в виде 200 налоговых единиц.

Как сообщал Лайф, ранее лидеру венесуэльской оппозиции запретили занимать госдолжности в течение следующих пятнадцати лет, однако он назвал это решение незаконным.