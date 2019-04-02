СМИ: США планируют ввести дополнительные санкции против Ирана в мае

Таким образом Дональд Трамп вместе с другими членами правительства планирует "отметить" выход США из ядерного соглашения с Ираном.

Правительство Соединённых Штатов планирует расширить санкции в отношении Ирана в мае этого года. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя Администрации Белого дома.

Отмечается, что новый чёрный список затронет те секторы экономики Ирана, которые ранее оставались вне зоны введения рестрикций со стороны Штатов.

По предварительным данным, таким образом правительство страны намерено "отметить" годовщину разрыва ядерного соглашения США с Ираном. Напомним, о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Дональд Трамп объявил 8 мая 2008 года. Поводом стало нарушение соглашения со стороны Ирана, который якобы занимался обогащением урана и разработкой ядерного оружия.

Ранее Лайф писал о том, что в марте этого года Министерство финансов США уже расширяло санкции против Тегерана. Тогда в чёрный список вошли как физические лица, так и организации, якобы причастные к террористической деятельности и ядерной программе.