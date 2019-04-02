Пожар на заброшенном заводе в Калининграде локализован

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Пожар на заброшенном заводе в Калининграде локализован

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Фото: © VK/Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде локализовали пожар на заброшенном целлюлозно-бумажном заводе "Цепрусс".

Ранг пожара понижен до 1-бис, продолжается заливка конструкций, — приводит РИА "Новости" слова руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Калининградской области Алексея Баранова.

Как писал Лайф, пожар, площадь которого составила 1,2 тысячи квадратных метров, случился в Калининграде вечером 1 апреля. Сообщалось, что из-за этого часть города осталась без света и тепла. Лайф также опубликовал видео горящего завода.

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