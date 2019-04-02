Поветкин: Допинговая история испортила мне карьеру

Также российский спортсмен признался, что ему был бы интересен бой против украинца Александра Усика.

Известный боксёр-тяжеловес Александр Поветкин отметил, что история с допингом в его тестах негативно сказалась на карьере.

Напомним, скандал начался в 2016 году, когда в допинг-пробе россиянина нашли остаточные следы мельдония. После этого американец Деонтей Уайлдер отказался драться с Поветкиным.

— Вся эта не очень нужная и неправильная грязь... В глаза обычно никто не говорит, что допингёр, но за глаза — не исключаю. Я много времени потратил, и было обидно, переживал, почему так получилось, — признался Поветкин в эфире Octagon TV на "Ютубе".

Также спортсмен рассказал, что ему было бы интересно проверить свои силы на ринге с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

— Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером, — добавил россиянин.

Ранее СМИ сообщали, что бой Поветкина и Усика может состояться 18 мая в Чикаго. Россиянин дал предварительное согласие на этот поединок, но всё же стороны не смогли договориться.

Напомним, в сентябре прошлого года Поветкин проиграл нокаутом бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF против Энтони Джошуа. Всего в активе Поветкина 34 победы (из них 24 нокаутом) и два поражения.