Британский парламент вновь не смог договориться о сценарии выхода страны из ЕС

Депутаты британского парламента не смогли определиться с альтернативными вариантами Брексита, и пока самым очевидным вариантом остаётся выход из ЕС при сохранении членства в Таможенном союзе. Об итогах голосования сообщает Би-би-си.

Как уточняется, вторым по популярности сценарием, судя по исходу голосования, стал вынос любого соглашения с Евросоюзом на британский референдум, третьим — членство Соединённого Королевства в Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне. В качестве ещё одной альтернативы предложили наделить парламент дополнительными полномочиями, которые позволят ему обратиться с просьбой продлить срок Брексита, если до 12 апреля не удастся разработать план.

Следующее обсуждение ситуации вокруг прекращения членства в Евросоюзе состоится второго апреля.

Отмечается, что это уже вторая попытка определиться со сценарием выхода страны из содружества.

Как писал Лайф, до этого парламентарии в третий раз отвергли проект сделки премьер-министра страны Терезы Мэй.

Ранее Евросоюз предупредил, что, если британский парламент не одобрит сделку в этот раз, Соединённое Королевство покинет ЕС 12 апреля. В таком случае есть риск "жёсткого" Брексита, то есть без предварительно оговоренных условий. Также возможен ещё один вариант — продление переговоров о сроках выхода из содружества на более длительный срок.