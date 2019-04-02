Мэру Турина прислали конверт со взрывчаткой

В городской совет итальянского Турина прислали конверт на имя градоначальницы Кьяры Аппендино. Об этом сообщает агентство ANSA.
Как уточняется, специалисты успели обезвредить бомбу, однако личность отправителя пока установить не удалось.
Сотрудники правоохранительных органов склонны полагать, что конверт направили члены анархических группировок, возмущённые закрытием социального центра для молодёжи.
— Если кто-то считает, что смог меня напугать, он сильно ошибается, — заметила Аппендино на своей странице в "Фейсбуке".
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