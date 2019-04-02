Бразильский боец MMA скончался в 22 года после нокаута

Отмечается, что причиной смерти спортсмена могли стать не полученные в ходе боя повреждения, а наркотики.

Бразильский боец смешанного стиля Матеуш Фернандеш скончался на 23-м году жизни после боя, в котором он потерпел технический нокаут. Об этом сообщает MMA Fighting.

Как уточняется, в ходе боя спортсмен получил серию серьёзных ударов от оппонента. Фернандеша госпитализировали, однако в больнице у него остановилось сердце.

По предварительным данным, спортсмен скончался не от полученных ударов, а из-за принимаемых им наркотических средств.