Бразильский боец MMA скончался в 22 года после нокаута

Бразильский боец смешанного стиля Матеуш Фернандеш скончался на 23-м году жизни после боя, в котором он потерпел технический нокаут. Об этом сообщает MMA Fighting.
Как уточняется, в ходе боя спортсмен получил серию серьёзных ударов от оппонента. Фернандеша госпитализировали, однако в больнице у него остановилось сердце.
По предварительным данным, спортсмен скончался не от полученных ударов, а из-за принимаемых им наркотических средств.
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