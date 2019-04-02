Помпео обсудил с главой МИД Румынии "российскую агрессию" в Чёрном море

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Помпео обсудил с главой МИД Румынии "российскую агрессию" в Чёрном море

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Фото: © Twitter/Robert Palladino

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Румынии Теодор Мелескану обсудили "российскую агрессию" в Чёрном море. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Госдепа.

Отмечается, что Помпео и Мелескану также затрагивали вопросы "о роли Румынии в безопасности и стабильности в Черноморском регионе".

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Чёрном море. В итоге нарушителей задержали, а моряки признались в провокации.

Тем не менее инцидент в Керченском проливе послужил причиной антироссийских санкций со стороны ЕС. Сообщалось, что 15 марта Евросоюз продлил их ещё на полгода. В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа данные ограничительные меры.

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