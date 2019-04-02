Американские эксперты оценили шансы на победу Зеленского на втором этапе выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский имеет все шансы на то, чтобы победить во втором туре выборов, считает часть экспертов Атлантического совета во время последнего Совета обсуждений. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отметил специалист по экономике Восточной Европы эксперт Атлантического совета Андрес Ослунд, во втором туре Зеленский может выиграть на четверть голосов у действующего лидера Незалежной Петра Порошенко. По словам Ослунда, за Зеленского проголосует электорат Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Александра Вилкула.

Кроме того, по мнению эксперта, невыход Тимошенко во второй тур президентских выборов связан с тем, что "она начала слишком рано, появившийся после неё Зеленский выглядел более выигрышно в вопросе борьбы с коррупцией".

Однако бывший американский посол на Украине и в Узбекистане Джон Хёрбст призвал не считать победу Зеленского на выборах решённым делом. По его словам, президентская гонка будет очень напряжённой.

Напомним, что ранее в Центризбиркоме страны официально объявили о втором туре президентских выборов. Также Лайф писал, что лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил о готовности к дебатам со своим конкурентом на президентский пост, шоуменом Владимиром Зеленским.