Мадуро назначил нового министра электроэнергетики Венесуэлы

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Мадуро назначил нового министра электроэнергетики Венесуэлы

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Фото: © Twitter / Nicolás Maduro

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назначил министром электроэнергетики инженера Игоря Гавидия.

В своём очередном обращении к нации Мадуро также выразиз слова благодарности в адрес занимавшего ранее пост министра Луиса Альфредо Мотту Домингеса.

По словам Мадуро, он попросил его "готовиться к новым обязанностям в рамках революции".

Ранее Лайф писал, что на прошлой неделе значительная часть территории Венесуэлы опять погрузилась во тьму из-за проблем с энергоснабжением. После этого Мадуро заявил о введении ограничений на потребление электроэнергии на ближайшие 30 дней.

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