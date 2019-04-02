Мадуро назначил нового министра электроэнергетики Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назначил министром электроэнергетики инженера Игоря Гавидия.
В своём очередном обращении к нации Мадуро также выразиз слова благодарности в адрес занимавшего ранее пост министра Луиса Альфредо Мотту Домингеса.
По словам Мадуро, он попросил его "готовиться к новым обязанностям в рамках революции".
Ранее Лайф писал, что на прошлой неделе значительная часть территории Венесуэлы опять погрузилась во тьму из-за проблем с энергоснабжением. После этого Мадуро заявил о введении ограничений на потребление электроэнергии на ближайшие 30 дней.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени