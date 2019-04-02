Скончался актёр из "Особенностей национальной охоты"

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Скончался актёр из "Особенностей национальной охоты"

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Фото: © lenfilm.ru

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет после продолжительной борьбы с болезнью ушёл из жизни актёр Александр Васильев. Об этом сообщили на сайте "Ленфильма".

Александр был носителем того духа "старого доброго" "Ленфильма", его традиций, обычаев, памяти, — говорится в сообщении.

В пресс-службе киностудии отметили, что прощание с актёром пройдёт 3 апреля в 11 часов, а похороны состоятся на Смоленском кладбище.

Александр Васильев принимал участие в съёмках сериала "Улицы разбитых фонарей", а также таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Блокпост", "Гадкие лебеди", "Фауст", "Вишнёвый сад".

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