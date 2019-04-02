Песков заявил, что президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля. Об этом Песков рассказал изданию "Коммерсант".

Заседания комиссии по ВТС проводит председатель — президент РФ Владимир Путин, а в случае его отсутствия — заместитель, премьер Дмитрий Медведев.

По информации издания, ссылающегося на источники, близкие к правительству и администрации Кремля, именно Путин подведёт итоги оружейного экспорта за прошлый год.

"Коммерсант" также отмечает, что результаты за 2018 год "превзошли все ожидания".

— За рубеж было поставлено вооружений и военной техники на $15 млрд и подписано новых контрактов на сумму свыше $20 млрд, что является одним из самых больших показателей в истории современного ВТС, — указывается в публикации издания.