Мадуро рассказал о попытке "электрического переворота" в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о намерении противостоять тем, кто пытается провернуть "электрический переворот" в стране. Об этом он заявил в телеобращении.

По его мнению, злоумышленники постепенно пытаются сменить власть, доводя народ до отчаяния из-за отсутствия электричества и воды.

— Они создают ужасное положение, и этого мы не позволим, — заявил политик.

Как писал Лайф, ранее в Венесуэле сообщили о введении временного ограничения на потребление электроэнергии.

Напомним, в марте страна пережила несколько перебоев в работе электроснабжения. В последние дни месяца власти зафиксировали несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.