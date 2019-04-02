Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле

Правительство Испании выделит из госбюджета более миллиона евро на строительство солнечной электростанции в украинском городе Чернобыле, где в 1986 году произошла авария на АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Заместитель гендиректора по торговле квотами на выбросы управления по климатическим изменениям Министерства экологии Анхель Санчес заявил, что недавно было заключено соглашение, согласно которому Испания в рамках Киотского протокола обязуется выделить денежные средства на проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых зон.

Также Санчес добавил, что проект на данный момент находится на стадии разработки. Дата начала строительных работ пока не уточняется. Напомним, что это будет уже вторая СЭС в украинском городе.

Ранее Лайф писал о том, что в Чернобыле заработала первая солнечная электростанция. Инженерное сооружение построено всего в ста метрах от места взрыва атомного реактора.

Киотский протокол — международное соглашение, принятое в Киото, Япония. Согласно международному документу, который был ратифицирован 192 странами, развитые государства и государства с переходной экономикой обязуются сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.