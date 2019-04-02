Пушков прокомментировал заявление Климкина об окончании дружбы с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова главы украинского МИД Павла Климкина, поздравившего соотечественников с прекращением действия Договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве с РФ.

Вспомнив слова Альберта Эйнштейна о бесконечности человеческой глупости, Пушков напомнил, что в договоре была статья о признании границ Украины.

— Ирония в том, что в нём была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко, — написал сенатор в "Твиттере".

Как писал Лайф, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной официально прекратил действие 1 апреля.

Напомним, 10 декабря прошлого года действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".