Маркл запретили надевать тиару покойной принцессы Дианы

Принц Чарльз запретил Меган Маркл надевать тиару покойной принцессы Дианы.

По данным издания Daily Mail, запрет свёкра американской актрисы прозвучал ещё прошлой осенью, однако известно о нём стало только сейчас.

Как уточняется, принц Гарри и его супруга отправлялись на Фиджи с официальным визитом, Маркл пожелала надеть тиару на мероприятие.

Однако Чарльз заметил, что подобное решение слишком экстравагантно, и настоял на том, что демонстрировать роскошь в небогатой стране не соответствует правилам приличия.

Отмечается, что Меган не понимала подобных вещей, поскольку на тот момент всё ещё привыкала к новой роли, поэтому принц Чарльз тактично уберёг её от опрометчивого шага.

Тем не менее журналисты заметили, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в тот же вечер появилась в той самой тиаре на банкете в Букингемском дворце.

Imagine showing up to anything looking this good *and* wearing princess Diana's old tiara pic.twitter.com/bCAhX8IlAQ — Leo (@leloveiga) December 9, 2016

Как писал Лайф, СМИ склонны подозревать Миддлтон и Маркл во вражде, мотивируя ею тот факт, что герцогиня Суссекская не была приглашена на торжество по случаю дня рождения Миддлтон.

Также известно, что принц Гарри вместе с женой планирует переехать в Виндзор из Кенсингтона.