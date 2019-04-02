Бизнес попросил Путина объявить 2020-й Годом региональной гастрономии

Бизнес просит главу государства Владимира Путина объявить 2020 год в РФ Годом российской региональной гастрономии.

— Для стабильного роста туристской региональной привлекательности необходим "проактивный формат" содействия самим регионам: ряд социальных, деловых и культурных инициатив, способных поддерживать и мотивировать интерес туристов к отдыху в России. Одной из таких инициатив мы считаем поддержку российской кухни и гастрономического туризма в их региональной перспективе, — цитирует РИА "Новости" авторов письма Путину.

Как отметила председатель правления Ассоциации культурно-гастрономического туризма Ирина Климкина, "многие российские регионы богаты уникальными рецептами, традициями" — необходимо пользоваться этим для привлечения туристов.

По словам Климкиной, проведение Года гастрономии является общепризнанной мировой практикой. Так, в 2018 году он прошёл в Италии и Германии.

— Традиционное блюдо есть у каждой местности. Другое дело, что не все они известны. Объявление Года гастрономии помогло бы выстроить отлаженную систему организации гастрономических туров и их продвижения, — добавила гендиректор Travel Gourmet by Novikov Маргарита Полоник.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал упростить визовые формальности для иностранных туристов. Лайф писал, что въезд в РФ по электронным визам планируют запустить в 2020 году. Также были названы самые популярные у иностранцев города России.