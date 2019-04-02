Российским космонавтам на МКС устроят "вечное" 15 мая

Специально для российских космонавтов на МКС доставят новые светильники, имитирующие земные сутки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Института медико-биологических проблем РАН Александра Смолеевского.
Сообщается, что источники света привезут на грузовом корабле "Прогресс МС-11", запуск которого пройдёт 4 апреля с Байконура.
Динамические приборы воспроизводят суточную динамику освещения, заявил Смолеевский. В них будет постепенно увеличиваться яркость, а с утра до полудня будет меняться цвет с рассветного красновато-оранжевого до бело-голубого. Затем процесс пойдёт в обратную сторону, имитируя сумерки и и закат.
Отмечается, что источники света будут воспроизводить световые сутки 15 мая, поскольку, по мнению экспертов, именно в этот день наблюдается наибольшая продолжительность светлого времени суток и отличный спектральный состав.
По словам учёных, данные светильники были специально разработаны для того, чтобы решить проблему десинхроноза (нарушение согласования внешних и внутренних биологических ритмов. — Прим. Лайфа), которая может возникнуть у космонавтов, находящихся на МКС продолжительное время.
Ранее Лайф писал о том, что грузовой корабль "Прогресс МС-11" помимо основного рациона космонавтов доставит на Международную космическую станцию чеснок, овсяную кашу и творог с разными добавками.
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