Актёр массовки показал фильмы и сериалы, где он появляется на секунду — видео

Для наглядности артист решил сделать нарезку всех своих ролей — от "Капитана Марвела" до "Кремниевой долины".

Актёр Эдуардо Запата (в основном снимается в массовых сценах) опубликовал видео со своими появлениями на телевидении и в кино. Соответствующий ролик появился на форуме Reddit.

Заметить актёра, пусть и на доли секунды, можно в десятках телевизионных шоу, музыкальных и рекламных видео, сериалов и даже крупных блокбастеров. Запата снимался в "Американской истории ужасов", "Капитане Марвеле", "Кремниевой долине", "Бесстыдниках", "Острых предметах".

Также Запату можно найти в рекламных видео для Apple, Volkswagen и клипах музыкальных коллективов Fall Out Boy и Florence and the Machine. Сам молодой человек работает с кастинговым агентством и получает порядка $170 за рабочий день (за 2018 год актёр получил $ 49 000).