Ольга Бузова в откровенном боди запустила в соцсетях П-челлендж

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором она в нюдовом боди сидит на высоком стуле.

— ПП. Просто понедельник. Давайте писать слова на букву П. Я написала, теперь вы, — призвала своих подписчиков звезда.

— "Потрясающая поза", "Просто прелестна", "Прекрасная певица", — не жалели подписчики комплиментов в адрес Бузовой.

Стоит отметить, что с окончанием зимы у телеведущей в соцсетях всё чаще стали появляться "горячие" снимки. Недавно Бузова выложила фото, где она позировала у окна в полупрозрачном кружевном боди.

Лайф писал, что Бузова также поставила фанатов в тупик кольцом на безымянном пальце. В СМИ появились слухи, что её избранник — музыкант Лёша Свик, с которым они исполнили композицию "Поцелуй на балконе" и который поцеловал Бузову прямо во время концерта в Подольске.