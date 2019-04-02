В Венесуэле оценили ущерб от сбоев в работе электроснабжения

Из-за сбоев в поставках электроэнергии в Венесуэлу на объектах водоснабжения разорвались трубы. Об этом сообщила министр водоснабжения Эвелин Васкес во время телеобращения.

При этом она отметила, что к авариям на линиях трубопровода привели резкие скачки давления, вызванные сбоями в обеспечении электричеством систем водоснабжения.

Заявив, что террористические действия обернулись очень большим ущербом для страны, Васкес рассказала, что сотрудники её ведомства ведут непрерывную работу для возвращения воды и многие из них не спали по трое суток.

Как писал Лайф, ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о попытках совершения "электрического переворота" в стране.