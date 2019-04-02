Американские СМИ назвали российские истребители МиГ-29 "монстрами"

Истребитель МиГ-29, изначально задуманный как "самолёт превосходства в воздухе", а также как советский ответ американскому F-16, стал настоящим "монстром". Об этом пишет американское издание National Interest.

В материале отмечается, что МиГ-29 множество раз был модифицирован, в результате чего превратился в многоцелевой самолёт с вооружением класса "воздух — поверхность".

Кроме того, как говорится в статье, на видео последних боевых учений истребитель в полной мере продемонстрировал свою мощь и способность "пробивать броню" противника.

Также отмечается, что именно такие старые, но модифицированные самолёты очень высоко ценятся на рынке.

— Они составляют основную часть российских контрактов на экспорт оружия с азиатскими и ближневосточными покупателями, которые, как правило, отдают предпочтение показателям производительности, а не последним технологическим прибамбасам, — добавляется в материале.

Ранее Лайф писал о том, что Индия закупит 21 истребитель МиГ-29 общей стоимостью почти миллиард долларов.