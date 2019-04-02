СМИ: Власти Саудовской Аравии подкупают детей Хашогджи деньгами и недвижимостью

Представители Эр-Рияда объясняют выплату ежемесячных пособий тем, что финансовая поддержка такого рода "является частью обычаев и культуры и не связана ни с чем другим".

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогджи получают от Саудовской Аравии компенсацию за жестокое убийство их отца в виде недвижимости и солидных ежемесячных пособий, пишет The Washington Post.

По мнению издания, таким образом Эр-Рияд пытается заключить с наследниками покойного "долгосрочную сделку" в обмен на "сдержанность в публичных заявлениях", касающихся произошедшего с их отцом.

В подтверждение бывшие коллеги журналиста приводят тот факт, что дети обозревателя The Washington Post в последнее время "воздерживались от критики в адрес королевства", несмотря на весь ужас случившегося.

Также сотрудники газеты утверждают, что, по их данным, в ближайшее время в рамках попытки "уладить дело" Правительство Саудовской Аравии готовится передать каждому из двух сыновей и двух дочерей Хашогджи дополнительно по несколько миллионов долларов после суда над подозреваемыми в убийстве.

Отмечается, что условием такой сделки должно быть прошение о помиловании высокопоставленных саудитов, которых могут приговорить к смертной казни.

По утверждению газеты, в конце 2018 года все четверо наследников также получили по дому стоимостью в четыре миллиона во втором по величине городе страны.

Представители Эр-Рияда объясняют выплату ежемесячных пособий тем, что финансовая поддержка такого рода "является частью обычаев и культуры и не связана ни с чем другим".

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез в октябре 2018 года после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Как утверждается, тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Останки нашли в колодце на территории резиденции.

Ранее СМИ сообщили, что члены группы "быстрого реагирования", убившие журналиста, проходили подготовку в американской компании, обладающей лицензией Госдепа США.