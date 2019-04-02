Пьяный вратарь сборной Англии по футболу стал участником драки в пабе

Голкипер сборной Англии и "Эвертона" Джордан Пикфорд был замечен во время пьяной драки в пабе.

По информации британского таблоида The Sun, инцидент произошёл в городе Сандерленд, расположенном на севере страны. В местном заведении Ps&Qs поздно вечером была зафиксирована драка нескольких пьяных мужчин. Одним из них, по заверениям очевидцев, был Джордан Пикфорд, который вечер напролёт пил пиво с приятелями.

На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении издания, футболист участвует в потасовке, неуверенно стоит на ногах и держит в руках бутылку со спиртным напитком.

Отмечается, что спортсмен, которого друзья с трудом оттащили от соперника, скрылся до прибытия полиции на место происшествия.

Никто не был арестован, однако правоохранители начали расследование обстоятельств драки.