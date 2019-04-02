ЦИК: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко после обработки 97,75% протоколов гарантированно проходят во второй тур президентских выборов на Украине.

По данным украинской ЦИК, Зеленский получает 30,26% голосов, а Порошенко — 15,92%.

За ними следуют лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко с 13,38% и лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко с 11,66%.

Таким образом, Тимошенко и Бойко утратили возможность выхода во второй тур при любых результатах подсчёта голосов в ещё не обработанных протоколах.

Напомним, ранее председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук официально объявила о втором туре выборов президента Украины.

Лайф писал, что Порошенко заявил о готовности к дебатам с Зеленским. Также сообщалось, что на Украине возбуждено 66 уголовных дел по нарушениям в ходе выборов.