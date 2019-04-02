Племянницу Скрипаля избили в Ярославле

На Викторию Скрипаль, племянницу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, было совершено нападение. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Скрипаль, нападавшего она прекрасно знает — им был её коллега. Причём ранее от мужчины неоднократно поступали угрозы и требования сменить место жительства.

Также Виктория уточнила обстоятельства происшествия. По её словам, она вместе с супругом Арсением пришла к коллеге по управляющей организации для того, чтобы забрать документы. В ТСЖ сменился руководитель, и бумаги необходимо было ему передать. Однако мужчина отреагировал агрессивно и, когда у него "закончились аргументы", решил применить силу, пнув женщину в живот.

В результате у Скрипаль травмирована губа, а у супруга сломан палец и зафиксированы синяки и ссадины на теле.

— Человек уже больше года вёл себя неадекватно. Мы вызвали наряд, скорую, всё как положено. Сейчас мы уже дома, мужу наложили гипс, — рассказала Виктория.

Отмечается, что полиция начала проверку по заявлениям от обеих сторон конфликта.