Синоптики пообещали солнце и тепло в Москве 2 апреля

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Синоптики пообещали солнце и тепло в Москве 2 апреля

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Москвичей наконец-то ожидает солнечный и по-весеннему тёплый день. А всё благодаря антициклону, центр которого 2 апреля пройдёт в 500 километрах западнее столичного региона. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Температура воздуха постепенно прогреется. Осадки в регионе не предвидятся.

Днём в городе столбик ртутного термометра поднимется до +6...+8 °С, в Московской области прогнозируется от +5 до +10 °С. Ветер северный, 2–7 метра в секунду.

Атмосферное давление продолжит несильно расти и составит 757 мм рт. ст.

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