Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Некоторые из них появились в России совсем недавно и поэтому пока даже не внесены в Общероссийский классификатор занятий.

Самой высокооплачиваемой должностью в России стал инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты исследований ВНИИ труда Минтруда России.

Отмечается, что работники таких профессий могут рассчитывать на заработную плату от ста тысяч рублей.

На втором месте в рейтинге значатся специалисты по операциям на межбанковском рынке, а также бурильщики шурупов. Их месячный заработок начинается от 95 тысяч рублей.

Далее следуют специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и эксперт в области моделирования процессов термической обработки — они зарабатывают больше 90 тысяч рублей.

Кроме того, исследователи ВНИИ заметили, что спрос на сотрудников данных областей превышает предложения, поэтому эти профессии можно смело называть перспективными. При этом таких должностей, как специалист по интеграции облачных приложений или инженер-мехатроник, на данный момент нет в Общероссийском списке занятий.

— Это новые профессии, которые появились сравнительно недавно, с развитием цифровизации и роботизации. Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами, — пояснили в организации.

Ранее Лайф писал о том, что Министерство труда и социального развития опубликовало список самых стабильных отраслей для работы в России.