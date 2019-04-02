Эксперты выяснили, сколько россиян допускают просрочку по кредитам

Согласно данным исследования, самыми дисциплинированными являются ипотечные заёмщики, а больше всего просрочек числится за держателями кредитных карт.

Около половины всех российских заёмщиков (43–45%) хотя бы раз в жизни, но не возвращали деньги кредитору в установленный срок. Даже если речь идёт об однодневной просрочке. Такие данные приводит бюро кредитных историй "Эквифакс". При этом отмечается, что треть от этого числа "серийно" задерживает платежи по кредитам.

— Если смотреть на всех россиян, которые имеют кредиты, то до 43–45% из них допускают просроченную задолженность хотя бы на один день. Если заёмщик хотя бы раз допускал техническую просроченную задолженность, то 32% подобных заёмщиков в будущем, после погашения такой задолженности, вновь и вновь допускают возникновение такой же технической просроченной задолженности, — сообщили РИА "Новости" в компании.

Как заметили эксперты, больше всего просрочек допускают держатели кредитных карт. Среди них каждый второй хотя бы на день задерживал возврат денег банку. Впрочем, этому есть несколько простых объяснений. Банки, как правило, выдают кредитные карты практически любому клиенту, в том числе и не самым благонадёжным. Кроме того, договор на кредитную карту является самым долгосрочным и массовым. Как пояснили эксперты, чем больше срок действия договора, тем больше возможность допустить просрочку.

Также эксперты подсчитали, что на данный момент техническую просрочку сроком до 30 дней допускают 3,9 миллиона человек. Это около 7% от общего числа российских заёмщиков. Притом больше всего среди них людей в возрасте до 26 лет, рассказал РИА "Новости" и. о. гендиректора Объединённого кредитного бюро Николай Мясников. Но специалист Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй отмечает, что разовая техническая просрочка не играет значимой роли для кредитной истории.

— Говорить о том, что разовая техническая просрочка может испортить кредитную историю заёмщика, было бы не совсем корректно. Однако, если речь идёт о многочисленных "рецидивах" технических просрочек, это может самым негативным образом повлиять если не на саму возможность получения нового кредита, то как минимум на ухудшение условий такого кредита, — предостерёг эксперт.