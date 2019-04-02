Росстат назвал число россиян без доступа к канализации

В ведомстве ответили, что по сравнению с данными за 2016 год ситуация несколько улучшилась.

Доступ к централизованной канализации не имеет 22,6% жителей России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Согласно приведённым сведениям, 16,8% россиян пользуются удобствами во дворе или же общими санузлами, а у 5,8% населения страны канализация отсутствует полностью.

Среди жителей сельской местности централизованная канализационная система отсутствует у 66,5% населения, когда среди горожан эта цифра лучше — лишь 9% опрошенных сообщили, что не имеют доступа к этому санитарно-техническому сооружению.

Кроме того, в ведомстве отметили, что по сравнению с результатами двухгодичной давности ситуация несколько улучшилась. В 2016 году система канализации отсутствовала у 23,6% граждан страны.

Опрос проводился среди 60 тысяч российских домохозяйств во всех регионах страны в период с 15 по 29 сентября прошлого года.