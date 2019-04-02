В Москве на четыре дня закроют участок фиолетовой ветки метро

Для удобства пассажиров пустят четыре компенсационных маршрута, а ещё 14 регулярных станут бесплатными.

С 6 по 10 апреля в Москве закроют участок Таганско-Краснопресненской линии метро от "Волгоградского проспекта" до "Котельников". Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Такая мера необходима для строительства участка Некрасовской линии метрополитена. Фиолетовая ветка заработает в обычном режиме 11 апреля в 5:00.

Для удобства пассажиров столичный Дептранс организовал четыре компенсационных маршрута КМ, а ещё 14 регулярных станут бесплатными. Кроме того, на участках движения компенсационных маршрутов будет введён приоритет для движения общественного транспорта.

Закрыты будут съезды с МКАД на Волгоградский и Рязанский проспекты в центр, нельзя будет воспользоваться съездом с "трёшки" на Волгоградку в сторону области, также будут действовать ограничения на дублёрах Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.