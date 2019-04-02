Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии

Белорусский лидер отметил, что нынешняя обстановка в мире ставит между странами задачу по укреплению Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём единения народов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Договор о создании Союзного государства объединяет самых близких партнеров и добрых соседей на постсоветском пространстве. Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции, — отметил лидер республики.

По словам Лукашенко, нынешняя обстановка в мире ставит между странами задачу по укреплению Союзного государства. Он также подчеркнул, что определяющими характеристиками отношений двух стран станут доверие и взаимопонимание, а сами они смогут выйти на качественно новый уровень.

Поздравления также были направлены российскому премьеру Дмитрию Медведеву, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и ряду других видных деятелей.