Экс-госсекретарь РСФСР находится в тяжёлом состоянии

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис находится в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Ельцин-центра".
— Сотрудники Бурбулиса говорят, что его состояние тяжёлое, напрямую с врачами мы не говорили, — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что 27 марта Геннадия Бурбулиса госпитализировали с инсультом в Екатеринбурге. В столицу Урала он прилетел для выступления в "Ельцин-центре". Известно, что сейчас он находится на лечении в Москве.
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