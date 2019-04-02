Экс-госсекретарь РСФСР находится в тяжёлом состоянии

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Экс-госсекретарь РСФСР находится в тяжёлом состоянии

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис находится в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Ельцин-центра".

Сотрудники Бурбулиса говорят, что его состояние тяжёлое, напрямую с врачами мы не говорили, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что 27 марта Геннадия Бурбулиса госпитализировали с инсультом в Екатеринбурге. В столицу Урала он прилетел для выступления в "Ельцин-центре". Известно, что сейчас он находится на лечении в Москве.

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