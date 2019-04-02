В "Аэрофлоте" объяснили, почему не пустили на борт пассажирку со сломанной ногой

По словам представителей компании, в самолёте на её авиарейсе не было предусмотрено место с увеличенным пространством между креслами.

В авиакомпании "Аэрофлот" прокомментировали инцидент с пассажиркой, которую отказались пускать на борт самолёта, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Так как у женщины была сломана и не сгибалась нога, ей требовались места с увеличенным расстоянием между креслами, каких в самолёте на данном рейсе не было, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— При регистрации на рейс из Москвы в Санкт-Петербург из-за отсутствия в бронировании информации о том, что в полёте требуется особое положение для размещения травмированной ноги, авиакомпания не смогла заблаговременно зарезервировать для пассажирки место с увеличенным пространством, — приводит слова представителей "Аэрофлота" ТАСС.

В авиакомпании пояснили, что женщина ранее смогла прилететь на их же рейсе в столицу, потому что тогда полёт проходил на самолёте А330. Обратный же вылет проходил на авиалайнере А321.

По словам сотрудников авиакомпании, пассажирке предложили перебронировать билеты на другой рейс, однако она этого не стала делать.

Как сообщал Лайф, 30 марта в московском аэропорту Шереметьево сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" отказались пускать на борт самолёта женщину со сломанной ногой и двумя маленькими детьми. При этом женщина заявляла сотрудникам авиакомпании, что неоднократно совершала перелёты тем же перевозчиком, несмотря на травму, и проблем не возникало.