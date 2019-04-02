Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову на 3 месяца

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову на 3 месяца — до 4 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Ирина Акуратова удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока нахождения Серебренникова под домашним арестом. В последний раз меру пресечения ему продлевали 17 октября.
Напомним, ранее Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы дело о хищении 133 миллионов рублей, по которому проходят режиссёр Кирилл Серебренников и ещё несколько человек.
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