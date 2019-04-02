На Ямале пранкер разбил кувалдой машину, оставленную на дороге — видео

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На Ямале пранкер разбил кувалдой машину, оставленную на дороге — видео

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Безобидная, казалось бы, шутка вышла для него боком. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

В Новом Уренгое местный житель разбил автомобиль ВАЗ прямо на парковке одного из торговых центров. Видео с инцидентом опубликовано во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как из дорогой иномарки выходит молодой человек в папахе, возмущённый тем, что кто-то бросил прямо на дороге "девятку". Он пытался выяснить, чей это автомобиль. После нескольких неудачных попыток автолюбитель решил перейти к решительным мерам и разбил машину кувалдой.

На первый взгляд, это абсолютно безобидная шутка. Но она оставила после себя слишком неприятные последствия: сейчас на молодого человека завели уголовное дело за хулиганство. Правоохранители установили его личность — это местный пранкер. По словам полицейских, молодой человек признаёт свою вину.

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