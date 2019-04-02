В Москве сотрудница полиции получила ранение, когда чистила оружие

В Москве сотрудница органов МВД в результате неосторожного обращения с оружием нанесла себе огнестрельное ранение.
Как рассказали Лайфу в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл с сотрудницей патрульно-постовой службы отдела МВД по району Арбат.
По некоторым данным, находясь в оружейной комнате, она случайно нажала на курок пистолета Макарова, когда чистила оружие. В результате пуля попала в стену, после чего отрикошетила в неё.
Сейчас организована служебная проверка.
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