Пограничники в Японском море задержали судно за незаконный вылов крабов

Кроме того, ещё на одном судне были обнаружены нарушения правил рыболовства в данном бассейне.

Уличённое в незаконной ловле крабов иностранное судно задержано в Японском море и вместе с 22 членами экипажа доставлено в Находку, информирует пресс-служба ЦОС ФСБ России.

— Сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю задержано иностранное судно, которое вело незаконную добычу краба-стригуна красного в российских водах Японского моря... Ущерб составил более двух миллионов рублей, — поясняется в сообщении.

Уточняется, что капитан пытался скрыться от преследования, поэтому пограничники высадились на борт с вертолёта. Браконьерские ловушки подняли из воды, а 3195 крабов отпустили в море. Судно и 22 браконьера доставлены в порт Находка.

Кроме того, в ходе контрольно-проверочных мероприятий на норвежском траулере Arctic Swan, добывавшем креветки в районе острова Малый Айнов, найдены нарушения правил рыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна. Судно проследовало в порт Мурманск для разбирательства.