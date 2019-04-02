Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— За прошедший с тех пор период наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции. Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, расширяется межрегиональное взаимодействие, — говорится в заявлении российского лидера.

Глава государства добавил, что координация усилий стран в сферах обороны и внешней политики помогает укреплять позиции России и Белоруссии в мире. Владимир Путин также оценил достигнутый уровень союзнических связей, который помогает находить решения, наилучшим образом отвечающие интересам братских народов двух стран.

Добавим, ранее Лукашенко поздравил Путина.