Ребёнка в детсаду на Урале завалило снегом и деревянными брусками

В Екатеринбурге госпитализировали трёхлетнюю девочку после того, как в детском саду её завалило снегом и деревянными брусками. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на прокуратуру Орджоникидзевского района города.
— На ребёнка упали снег с наледью и два деревянных бруска, — рассказал собеседник издания.
Как отмечается, инцидент произошёл, когда девочка вместе с матерью выходила из здания учреждения. Она получила ушиб мягких тканей головы, её доставили в больницу.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в центре Екатеринбурга кипятком затопило детсад из-за коммунальной аварии.
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