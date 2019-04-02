Ребёнка в детсаду на Урале завалило снегом и деревянными брусками

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Ребёнка в детсаду на Урале завалило снегом и деревянными брусками

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Фото: © Flickr/Erich Ferdinand

Инцидент произошёл, когда малышка выходила с матерью из здания. Она получила ушиб мягких тканей головы.

В Екатеринбурге госпитализировали трёхлетнюю девочку после того, как в детском саду её завалило снегом и деревянными брусками. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на прокуратуру Орджоникидзевского района города.

На ребёнка упали снег с наледью и два деревянных бруска, — рассказал собеседник издания.

Как отмечается, инцидент произошёл, когда девочка вместе с матерью выходила из здания учреждения. Она получила ушиб мягких тканей головы, её доставили в больницу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в центре Екатеринбурга кипятком затопило детсад из-за коммунальной аварии.

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