Ребёнка в детсаду на Урале завалило снегом и деревянными брусками

Инцидент произошёл, когда малышка выходила с матерью из здания. Она получила ушиб мягких тканей головы.

В Екатеринбурге госпитализировали трёхлетнюю девочку после того, как в детском саду её завалило снегом и деревянными брусками. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на прокуратуру Орджоникидзевского района города.

— На ребёнка упали снег с наледью и два деревянных бруска, — рассказал собеседник издания.

Как отмечается, инцидент произошёл, когда девочка вместе с матерью выходила из здания учреждения. Она получила ушиб мягких тканей головы, её доставили в больницу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в центре Екатеринбурга кипятком затопило детсад из-за коммунальной аварии.