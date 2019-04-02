Мадонна выступит на Евровидении в Израиле за миллион долларов

Отметим, что она была признана самой коммерчески успешной женщиной-певицей в истории.

Культовая поп-певица из США Мадонна выступит на конкурсе песен Евровидение в Израиле за один миллион долларов. Этот гонорар ей заплатит миллиардер Сильван Адамс.

Согласно сведениям издания YNet, на этот шаг Адамс решился после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания, которая предложила ему стать партнёром конкурса.

Стоит напомнить, что в 2015 году Мадонна была признана самой коммерчески успешной женщиной-певицей, её имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

64-й конкурс песен Евровидение-2019 состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сейчас идёт составление программы мероприятия и формируется список приглашённых звёзд. Соведущей конкурса может стать израильская актриса Галь Гадот, известная по фильму "Чудо-женщина".