Названы 10 самых популярных подержанных кроссоверов на российском рынке

На вершине списка находится отечественный автомобиль. Впрочем, неподалёку расположились довольно-таки статусные представители сегмента.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг десяти самых популярных подержанных кроссоверов, реализованных в России в январе-феврале 2019 года.

Всего же в стране было реализовано 155 535 кроссоверов на вторичном рынке. Самой популярной моделью стала Lada 4X4. За ней расположились Chevrolet Niva и Toyota RAV4, в пятёрке также оказались Toyota Land Cruiser и Nissan Qashqai.

Абсолютно иная ситуация наблюдается в столичном регионе, где на первой строчке Nissan X-Trail. Предыдущий лидер — BMW X5 — идёт следом, а третью строчку удерживает Nissan Qashqai.