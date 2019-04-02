Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГИЛ в Сирии

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год Дениса Хисамова, который воевал в Сирии за ИГИЛ*.
— По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить Хисамову 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказал судья.
Также Хисамов был лишён воинского звания капитана запаса.
По данным следствия, уроженец Краснодара принимал участие в деятельности ИГИЛ в Сирии с начала 2016 года по апрель 2017-го. По данным суда, он вёл наблюдение за действиями участников конфликта в Сирии, участвовал в вооружённых столкновениях и затем занимался вербовкой сторонников в Турции.
В апреле 2017 года Хисамова, пребывающего в Турции с документами гражданина Таджикистана, задержали. В октябре 2017 года МВД Таджикистана проинформировало, что российского военного в звании капитана и бывшего сотрудника МО РФ Дениса Хисамова экстрадировали из Турции в Таджикистан, так как он воспользовался поддельным таджикским паспортом для въезда из САР в Турцию. В ноябре 2017 года мужчину передали российским правоохранителям.
*Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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