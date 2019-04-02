В Югре наказали сотрудников больницы, хранивших детское питание в морге

Ранее сообщалось, что в прощальном зале учреждения было найдено три тонны продуктов.

В городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа шесть сотрудников городской больницы получили взыскания за хранение просроченного детского питания в морге. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

— По итогам проверки шесть сотрудников медицинской организации привлечены к дисциплинарной ответственности, — сказал представитель департамента.

Напомним, ранее сообщалось, что в прощальном зале морга в Югорске правоохранители нашли около трёх тонн детского питания и каш, стоимость которых оценили в полтора миллиона рублей.