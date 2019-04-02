Число людей с аутизмом в России выросло вдвое за несколько лет

Связано это может быть с рядом причин, одна из которых — нежелательная реакция на прививку АКДС.

Число россиян с аутизмом выросло вдвое, начиная с 2014 года. Об этом РИА "Новости" рассказало в пресс-службе Минздрава РФ.

— Зарегистрированных больных в течение года всего: 2014 год — 13 897, 2018 год — 31 415, — заявили в пресс-службе.

Как рассказала агентству детский психиатр Татьяна Крылова, причиной этому может быть несколько неблагоприятных факторов, среди которых — нежелательная реакция на прививку АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина).

Кроме того, на это может влиять плохая экология, неправильное питание, а также рост числа процедур ЭКО, из-за которых большинство детей рождаются слабыми.