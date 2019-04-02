Звёзды "Игры престолов" начали прощаться с сериалом и своими героями

Своими мыслями уже поделились Кит Харингтон (Джон Сноу), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и другие.

До старта заключительного сезона сериала "Игра престолов" остаётся меньше двух недель. Поклонники шоу уже с нетерпением ждут завершения саги, а актёры, исполнившие главные роли, делятся своими мыслями по поводу окончания съёмочного процесса. Об этом сообщает BuzzFeed.

Например, Кит Харингтон заявил, что он был настолько шокирован и удивлён, когда прочитал сценарий финала сериала, что выпучил глаза. В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.

Что же касается Эмилии Кларк (мать драконов), то она без каких-либо целей и планов бродила по Лондону на протяжении трёх часов после того, как получила сценарий для заключительной серии. Вместе с этим актриса призналась, что во время съёмки заключительной сцены в роли Дейенерис было очень много слёз.

Само собой, не прокомментировать финал шоу не могла Мэйси Уильямс (Арья Старк). По словам актрисы, она оказалась не готова к завершению "Игры престолов". Уильямс добавила, что работа над финальным сезоном была очень эмоциональной, а большая часть команды очень часто плакала. При этом актриса подчеркнула, что её последний день на съёмочной площадке был прекрасным, а также подытожила, что она на самом деле готова оставить своего персонажа в прошлом и двигаться дальше.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" стартует 14 апреля.