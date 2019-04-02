В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия

Ключевые нестыковки найдены были Майком Смоллкомбом, который выступал биографом артиста.

Майк Смоллкомб (биограф певца Майкла Джексона) обнаружил противоречия в документальном фильме "Покидая Нетландию" Дэна Рида, который рассказывает о педофилии артиста. Об этом Майк сообщил на личной странице в Twitter.

Британский журналист заявил, что истории предполагаемых жертв артиста содержат нестыковки. В частности, по словам Смоллкомба, в фильме один из обвинителей Джексона, Уэйд Робсон, рассказал, что домогательства начались после того, когда его семья отправилась в Большой каньон, а сам он остался на ранчо поп-короля. Однако в 1993 году его мать, находясь в суде, утверждала, что её сын отправился на экскурсию вместе со своими родственниками.

Вместе с этим журналист напомнил, что Джеймс Сэйфчак (другой герой документального фильма) подвергался домогательствам в период с 1988 по 1992 год. По его словам, всё это происходило в одной из комнат на территории детской железной дороги, которая находится на ранчо Джексона. Биограф заявил, что дорога была открыта только в 1994 году.

При всём этом Смоллкомб не стал отрицать, что Джексон мог быть педофилом. Однако он отметил, что хочет внести баланс в сложившуюся ситуацию. Майк заявил, что фильм "Покидая Нетландию" нарушил не только нормы создания кино, но и журналистики.