Советник Зеленского заявил, что проводить дебаты с Порошенко бессмысленно

По его мнению, на дебатах кандидаты устраивают ток-шоу, а не дискутируют о предвыборных программах.

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка в эфире Общественного ТВ заявил, что не видит смысла в дебатах шоумена с действующим президентом страны Петром Порошенко в преддверии второго тура выборов.

— Вопрос такой: о чём дебатировать? О том, что человек пять лет был на самой высокой должности в стране и он всем мог доказать и объяснить своими делами? — заявил Рябошапка.

Он также сравнил происходящее на дебатах с "собачьими боями", где люди устраивают ток-шоу, а не дискутируют о предвыборных программах.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время Зеленский ознакомит избирателей со своей подробной программой и представит членов своей команды. Он также предложил действующему главе государства провести дебаты с Игорем Коломойским — после слов о том, что Зеленский является его марионеткой.

Ранее ЦИК официально заявила, что во втором туре примут участие Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. И комик, и действующий лидер государства сообщили о своей готовности принять участие в дебатах.